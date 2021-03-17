SON DAKİKA: Müge Anlı Berk Ergier için devrede! Genç dövizci Aydın’da kaybolmuştu!

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİLER

Yakınları Berk Ergier'in bulunması için Müge Anlı'ya ulaştı. Müge Anlı da bugünkü yayında Berk Ergier'in bulunması için çağrı yaptı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı.

Müge Anlı 17 Mart 2021 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'dan son dakika Palu Ailesi duyurusu: Havva Palu... | Video