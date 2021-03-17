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Giriş Tarihi: 17.3.2021 17:05 Son Güncelleme: 17.3.2021 17:29

: için devrede! Genç dövizci ’da kaybolmuştu!

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Müge Anlı Berk Ergier için devrede! Genç dövizci Aydın’da kaybolmuştu!

haberler…'ın Kuşadası ilçesinde esrarengiz bir olay yaşandı. Bir döviz bürosunda çalışan (36) işe gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Ergier'in kaçırılmış olabileceğini iddia eden ailesi ise polisi aradı. Aile üyeleri, Türkiye’nin kanalı atv’de yayınlanan ile Tatlı Sert programına da katıldı. Başarılı sunucu Anlı, genç adamın bulunması için canlı yayında çağrı yaptı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberler…Aydın Kuşadası''nda yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, dün saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat boyunca haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.


'KAÇIRILMIŞ OLABİLİR'

Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini söyledi. Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Ergier'in eşi Gizem Ergier de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla, eşinin bulunması için herkesten yardım istedi.

Yakınları, Berk Ergier'in bulunması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulundu.

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MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİLER

Yakınları Berk Ergier'in bulunması için Müge Anlı'ya ulaştı. Müge Anlı da bugünkü yayında Berk Ergier'in bulunması için çağrı yaptı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı Berk Ergier için devrede! Genç dövizci Aydın’da kaybolmuştu!
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