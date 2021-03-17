Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi davasında flaş! Salon şaştı kaldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Palu Ailesi davasında süreç devam ediyor. Olayın kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladığını açıklamıştı. Havva Palu ise tahliye tahliye edilmişti. Müge Anlı canlı yayınında bir flaş gelişme yaşandı. Mahkemeye çıkarılan Tuncer Ustael'in, kolunu ters çevirip öyle ifade verdiği, engelli numarası yaptığı iddia edildi. Yaşananların ardından mahkeme salonundakiler şaştı kaldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.