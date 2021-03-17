Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelen Palu Ailesi davasında flaş! Salon şaştı kaldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin konuştuğu Palu Ailesi davasında süreç devam ediyor. Olayın kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladığını açıklamıştı. Havva Palu ise tahliye tahliye edilmişti. Müge Anlı canlı yayınında bir flaş gelişme yaşandı. Mahkemeye çıkarılan Tuncer Ustael'in, kolunu ters çevirip öyle ifade verdiği, engelli numarası yaptığı iddia edildi. Yaşananların ardından mahkeme salonundakiler şaştı kaldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu.
Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar hakim karşısına çıktı.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, SEGBİS ile katılırken, Tuncer Ustael, Fatih Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu ise salonda hazır bulundu.
"AÇLIK GREVİNE GİRDİM"
Duruşmaya Halsiz ve durumunun kötü olduğu görülen Tuncer Ustael yaptığı savunmasında, "Açlık grevindeyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herkesi Allaha havale ediyorum" dedi.
HAVVA PALU TAHLİYE EDİLDİ
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Havva Palu'nun yaşı itibarı ile ve pandemi nedeniyle tahliyesini, sanık Tuncer Ustael, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Palu ailesinin ortaya çıkışı Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tanhal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı ekibine başvuruda bulunmasıyla başladı.
Günler boyunca süren yayınlar sonucunda korkunç detaylar tek tek ortaya çıkarken, suçlular canlı yayında gözaltına alınmıştı.
Daha önce görülen davada savunma yapan Tuncel şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben ne Meryem'i ne başkasını öldürdüm. Ancak Meryem'in kim tarafından öldürüldüğünü söyledim.
Tahnal ve Şipşak ailesi ile Hikmet Şahin bu olayın failidir. Cesedin nerede olduğunu bilmiyorum.
Kendilerini sahilde gördüm. Meryem'in ölmüş olduğunu gördüm, pardon öğrendim" dedi.
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