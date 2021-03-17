Taksim'de palyaço dehşeti! Turistleri tehdit etti





"KALABALIK OLMASAYDI BIRAKMAZDIM SİZİ"

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize.

Taksim’de özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı | Video