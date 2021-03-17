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Giriş Tarihi: 17.3.2021 09:33 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:41

'de palyaço dehşeti! Turistleri tehdit etti

İHA
Taksim'de palyaço dehşeti! Turistleri tehdit etti

'de palyaço dehşeti yaşandı. Palyaço kılığına girerek yerli ve yabancı turistlerle özçekim yaptıktan sonra talep ettiği parayı az bularak tehdit eden şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs “Kabahatler Kanunu'na muhalefet” suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. İşte haberinin ayrıntıları...

Taksim Meydanı'nda palyaço kılığında dolaşan bir şahıs, kendisiyle özçekim yapmak isteyen turistlerden 20 lira istedi.

Çekim yaptığı turistlerden biri 20 lira vermek istemeyince şahıs turisti tehdit etti.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı



"KALABALIK OLMASAYDI BIRAKMAZDIM SİZİ"

Palyaço ile fotoğraf çekilen bir vatandaş, "20 lira istedi, bizde 5 lira verdik. Dilenciye para mı veriyorsunuz dedi bize.

Taksim’de özçekim yaptırdığı turistleri para için tehdit eden palyaço gözaltına alındı | Video

Alırsan 10 lira al işine devam et dedik. 'Şu an kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi' dedi ve kızarak gitti" dedi.

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Taksim'de palyaço dehşeti! Turistleri tehdit etti
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