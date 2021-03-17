SON DAKİKA: Van Gölü'nde büyük tehlike! İnci kefalleri de etkilenecek

'İNCİ KEFALLERİNİN ÜREYEBİLECEĞİ SU OLMAZ'

Bütün akarsuların çok önemli olduğunu fakat Van Gölü Havzası'ndaki akarsuların çok daha önemli olduğunu belirten Akkuş, "Çünkü buradaki akarsular, dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında akarsulara göç eden inci kefallerinin üreme habitatı. Yaz aylarında şayet su olmazsa bölgede 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefallerinin üreyebilecekleri su olmaz. Şimdiden bununla ilgili tedbirler önlemler almamız gerekiyor. Gerekiyorsa barajlardaki suyu biriktirmemiz gerekiyor çünkü özellikle temmuz ayından sonra çok ciddi bir su kıtlığı bizi bekliyor. Temmuz ayına geldiğimizde akarsuların debileri şimdiki debilerinin belki de onda birine düşecek. Adeta akarsu yatağı karaya çıkacak gibi bir durum ortaya çıkacak" dedi.

Yetkililerin şimdiden gerekli tedbirleri alması gerektiğini kaydeden Dr. Akkuş, "Bu durum böyle olursa hem çiftçiler için hem de inci kefali için ilerleyen yıllarda çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalırız çünkü su olmazsa inci kefalinin üreyebileceği habitatlar olmaz. Bu nedenden dolayı DSİ ve diğer kurumlara çok ciddi görevler düşüyor. Vahşi denilen salma sulamadan bölgemizde derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Daha modern sulama sistemlerine geçilmesi gerekiyor" diye konuştu.