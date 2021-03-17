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Haberler Yaşam Haberleri Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi
Giriş Tarihi: 17.3.2021 15:32 Son Güncelleme: 17.3.2021 15:46

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

polisi, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi çökerterek kadınları ellerinden kurtardı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri "insan ticareti ile fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ve yer temin etmek suçları" ile ilgili uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu başlatılan soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmasında S.Ç'nin yabancı uyruklu eşi N.S'nin, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna ve Kırgızistan gibi ülkelerde yaşayan ve ekonomik olarak zor durumda olan kadınları iş vaadiyle kandırarak getirdiği belirlendi.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video

Şüphelilerin Türkiye'ye getirdikleri çaresiz kadınları kontrollerindeki evlere yerleştirdikleri, pasaportlarını tercüme ettirme bahanesiyle ellerinden aldıkları, kadınları tehdit edip korkutarak, darbederek ve borçlandırıp senet imzalatarak fuhuş yapmaya zorladıkları da tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.Ç, M.K, S.Ç, N.S, A.B, U.Ç. ve İ.A. gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda av tüfeği, mağdurlara ait çok sayıda pasaport ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 135 bin 90 lira 680 avro ve 36 dolar ele geçirildi.

Operasyonla kurtarılan yabancı uyruklu 10 kadın, ifadelerine başvurulmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi
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