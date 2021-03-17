Son dakika: Yağmur'u öldüren cani ağabeyden kan donduran itiraf: Annemi cezalandırmak için yaptım

Korkunç olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen aile fertleri, Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının kilitli olması nedeniyle endişelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ve çilingirle eve giren polis, Buhari İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Yağmur B.'yi boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Kanlar için yatan Yağmur B.'nin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Yağmur'un ders çalıştığı sırada öldürüldüğü anlaşıldı.
YAĞMUR'U ŞİZOFRENİ HASTASI AĞABEYİ ÖLDÜRMÜŞ
Polis ekiplerince Yağmur'un ölümünü hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada Yağmur'un ağabeyi Soner B.'nin şizofreni hastası olduğu, tedavisi için dün Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak buradan kaçtığı belirlendi.
Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Yamur'u ağabeyi Soner B.'nin öldürdüğünü tespit etti. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.
'ANNEM BENİ HASTANEYE YATIRMAK İSTİYORDU, CEZALANDIRMAK İSTEDİM'
Soner B.'nin poisteki ilk ifadesinde, "Annem, sürekli kaymakamlığa müracaat edip benim hastaneye yatırılmamı istiyordu. Cezalandırmak için kız kardeşimi öldürdüm. Ömrü boyunca evlat acısı çeksin diye kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi.
HASTANEDE TEDAVİ OLMAK İSTEMEMİŞ
Soner B.'nin ağustos ayında Beyhekim Devlet Hastanesi'nde 'şizofren' tanısıyla tedavi gördüğü belirlendi. Dün de ailesinin isteği üzerine polis eşliğinde ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Soner B.'nin, sevk edileceği Beyhekim Devlet Hastanesi'ne yatırılıp tedavi görülmesi kararını "Beni zorla getirdiler. Hastaneden ayrılmak istiyorum. Tedavi olmayacağım. Ben yatmak istemiyorum" diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Tedaviyi kabul etmediği için de acil servis görevlilerince tutanak imzalatılan Soner B.'nin bu işlemleri devam ettiği sırada görevlileri haber vermeden hastaneden kaçtığı belirlendi.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI
Öte yandan Soner Bali'nin kaçtığı hastanedeki görevlilerin kaçışın ardından tutanak tuttukları ancak durumun polise bildirilmediği öğrenildi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.
YAĞMUR'DAN GERİYE KAPI ÖNÜNDEKİ AYAKKABISI KALDI
Ders çalışırken ağabeyi tarafından öldürülen Yağmur'dan geriye kapı önündeki ayakkabıları kaldı.
'KADINA ŞİDDETE HAYIR' DEDİ AMA KIZ KARDEŞİNİ KATLETTİ
Olayın ardından katil zanlısının sosyal medya hesabındaki paylaşımları da ortaya çıktı. Cani ağabeyin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Ve hutbeden bir ses yükseldi, kadınlar size yüce Allah'ın emanetidir' başlığıyla 'Kadına şiddete hayır' paylaşımında bulunduğu görüldü. Katil zanlısının diğer paylaşımında ise, 'Ey Türk kadınları sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' yazması dikkat çekti.Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.