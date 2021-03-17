Sosyal medyadan kadınlara methiyeler düzdü, kız kardeşini katletti

Dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesinde meydana gelen olayda, yüzde 55 oranında raporu bulunan şizofreni hastası Soner Bali, tedavi gördüğü hastaneden kaçıp, geldiği evinde ders çalışan kız kardeşi Yağmur Bali'nin boğazını keserek öldürdü. Evden ayrıldıktan sonra tekrar evin önüne gelince polis tarafından gözaltına alındı.

'KADINA ŞİDDETE HAYIR' DEDİ AMA KIZ KARDEŞİNİ KATLETTİ

Olayın ardından katil zanlısının sosyal medya hesabındaki paylaşımları da ortaya çıktı. Cani ağabeyin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 'Ve hutbeden bir ses yükseldi, kadınlar size yüce Allah'ın emanetidir' başlığıyla 'Kadına şiddete hayır' paylaşımında bulunduğu görüldü. Katil zanlısının diğer paylaşımında ise, 'Ey Türk kadınları sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' yazması dikkat çekti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan Soner Bali'nin kaçtığı hastanedeki görevlilerin kaçışın ardından tutanak tuttukları ancak durumun polise bildirilmediği öğrenildi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.