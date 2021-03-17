Sosyetik avukat affetmedi! Tazminatı kazandı

Ünlü avukat Altın Mimir, geçtiğimiz yıl İrem K.,'nin boşanma davasını üstlenmişti. Boşanma davası süresi boyunca karşı taraf olan Alper K.'nın çeşitli suçlamalarına muhatap oldu.

Alper K., "Eşimle aramda sorunlar olduğunu öğrenince kendisine boşanma davası açması yönünde baskı yapmıştır." diyerek ünlü avukata yüklendi.

Avukat Mimir, hakkındaki 'yalan beyanda bulunan', 'yalancı', 'dava kurgulayan', 'delil kurgulayan', 'yuva yıkan' şeklindeki ithamlarda bulunan Alper K. ile ilgili harekete geçti. Ünlü avukat, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kişiliği ve mesleğine yönelik uygunsuz suçlamalar ve sözler sarf eden Alper K. hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

KARAR VERİLDİ

Manevi tazminat davasında karar çıktı. Ünlü avukat Mimir, kendisine ithamlarda bulunan Alper K.'a açtığı tazminat davası kısmen kabul edildi. Alper K.'nın Altın Mimir'e 10 bin lira ödemesine hükmedildi.