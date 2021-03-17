Tablo ağırlaşıyor

Türkiye'dedün 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Kovid- 19 testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 874 oldu. Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi. Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu. Bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, filyasyon oranı da yüzde 99.9 olarak kayda geçti.