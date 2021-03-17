Tefeci operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde 7 ev ve 5 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, faizle para verip daha sonrada bu kişileri tehdit ettikleri iddia edilen H.A, A.Ö, A.Ç, Y.Z, R.L ve M.Ç gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 800 litre etil alkol ve çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.