Tefecilere operasyon: 5 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen tefecilik operasyonu kapsamında Gaziantep'te 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gaziantep KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce POS tefeciliği yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsa yönelik 4 adrese yapılan operasyonda, Ö.D, A,T, N.C., A.Ö. ve O.Ö isimli şahıslar yakalanmıştır" denildi.

Açıklamada, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 24 adet post cihazı, çok miktarda pos cihazı çıktısı, 4 bilgisayar, 1 adet hard disk, 1 tabanca ile üzerlerinde şifre olan farklı kişilere ait 92 adet kredi kartı ile tefecilikten elde edilen yüklü miktarda paranın da ele geçirildiği bildirildi.