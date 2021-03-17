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Giriş Tarihi: 17.3.2021 16:13

Tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, genelinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi göz altına alındı.

Operasyonla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İlimiz genelinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; A.U., Ö.B., Y.B., A.E, ve Y.A. İsimli şahıslar göz altına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 3 adet senet, 1 adet Çek, 1 adet dekont, 2 adet ajanda, 1 adet av tüfeği ve 140 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır." şeklinde ifade edildi.

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Tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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