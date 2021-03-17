Tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Operasyonla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "KOM Daire Başkanlığının koordinesinde Türkiye genelinde tefecilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İlimiz genelinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; A.U., Ö.B., Y.B., A.E, ve Y.A. İsimli şahıslar göz altına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 3 adet senet, 1 adet Çek, 1 adet dekont, 2 adet ajanda, 1 adet av tüfeği ve 140 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır." şeklinde ifade edildi.