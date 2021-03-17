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Giriş Tarihi: 17.3.2021 12:43

'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

DHA
Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polisin, bir araçta ve yazlık villada yaptığı aramada 16 kilo 350 gram skunk ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ele geçirildi. Biri Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Bulgaristan vatandaşı M.M.S.'nin yurt dışından getirdiği uyuşturucuyu sattığını tespit etti. M.M.S.'nin aracında yapılan aramada 1 kilogram skunk ele geçirildi.

YAZLIK VİLLADA UYUŞTURUCU

Gözaltına alınan M.M.S.'nin ifadesi doğrultusunda Marmara Ereğlisi ilçesindeki yazlık bir villaya da baskın düzenlendi. Villada kanepe altına gizlenmiş 15 kilo 350 gram skunk bulundu. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 33 bin lira ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

T.B. ve B.N. gözaltına alındı.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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