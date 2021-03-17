Toprak altında kalan işçi öldü

Gaziantep'te okul inşaatı için kanalizasyon hattı için açılan çukurda kayan toprağın altında kalan 7 çocuk babası işçi yaşamını yitirdi.Gaziantep'in Nizip ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde yapılan bir lise inşaatı sırasında kanalizasyon hattı için açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında çukurda olan 52 yaşındaki Reşat Aday'ı göremeyen arkadaşları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Aday'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.7 çocuk babası olduğu Reşat Aday'ın cansız bedeni Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.