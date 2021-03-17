Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Toprak altında kalan işçi öldü
Giriş Tarihi: 17.3.2021 23:46

Toprak altında kalan işçi öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Toprak altında kalan işçi öldü

'in ilçesinde bir okulun inşaatında meydana gelen gelen göçükte toprak altında kalan 7 çocuk babası işçi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te okul inşaatı için kanalizasyon hattı için açılan çukurda kayan toprağın altında kalan 7 çocuk babası işçi yaşamını yitirdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinin Mevlana Mahallesi'nde yapılan bir lise inşaatı sırasında kanalizasyon hattı için açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında çukurda olan 52 yaşındaki Reşat Aday'ı göremeyen arkadaşları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Aday'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
7 çocuk babası olduğu Reşat Aday'ın cansız bedeni Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprak altında kalan işçi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA