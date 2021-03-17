Trabzon Valisi Ustaoğlu'dan önemli açıklama: Son 3 gündür vakalar artıyor

"REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM"

Son 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında az da olsa bir düşüş söz konusu. Ama son 3 gündür bizi tedirginliğe sokacak olan az da olsa bir tırmanış söz konusu. Bunun hemen önüne geçmemiz gerekiyor. Bizim kurallara uyma noktasında dikkatli olmamız ve rehavete kapılmamamız lazım. Bugün denetim için sokağa çıktık. Vatandaşlara uyarılarda bulunmanın yanı sıra dertlerini de dinliyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evde de maske mesafe temizlik kurallarına uyulması gerekiyor" diye konuştu.