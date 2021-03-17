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Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:35 Son Güncelleme: 17.3.2021 14:50

Valisi Ustaoğlu'dan önemli açıklama: Son 3 gündür vakalar artıyor

DHA
Trabzon Valisi Ustaoğlu'dan önemli açıklama: Son 3 gündür vakalar artıyor

Valisi İsmail Ustaoğlu, son 3 gündür kent genelinde vaka sayılarında artışlar yaşandığını belirterek, “Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evde de maske mesafe temizlik kurallarına uyulması gerekiyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu halkın yoğunlukta olduğu Atatürk Meydanı, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'ta yapılan denetimlere katıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÜZERİNE ÇOK GÖREV DÜŞÜYOR"

Covid-19 tedbirlerine hassasiyetle uymaları noktasında vatandaşlara çağrıda bulunan Ustaoğlu, "Vatandaşımızın özellikle maske noktasında duyarlılığının iyi düzeyde olduğunu görüyoruz. Özellikle açık alanlarda bir sıkıntı yok ama takipte zorlandığımız kapalı alanlar. Aile içi buluşmalar, akraba, taziye ziyaretleri. Bu noktada büyük dikkat gerekiyor. Vatandaşlarımızın üzerine çok görev düşüyor.

"REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM"

Son 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında az da olsa bir düşüş söz konusu. Ama son 3 gündür bizi tedirginliğe sokacak olan az da olsa bir tırmanış söz konusu. Bunun hemen önüne geçmemiz gerekiyor. Bizim kurallara uyma noktasında dikkatli olmamız ve rehavete kapılmamamız lazım. Bugün denetim için sokağa çıktık. Vatandaşlara uyarılarda bulunmanın yanı sıra dertlerini de dinliyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Evde de maske mesafe temizlik kurallarına uyulması gerekiyor" diye konuştu.

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Trabzon Valisi Ustaoğlu'dan önemli açıklama: Son 3 gündür vakalar artıyor
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