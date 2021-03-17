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Giriş Tarihi: 17.3.2021 10:51

Ünlü sanayicinin kızından eski eşine çocuk kaçırma davası!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ünlü sanayicinin kızından eski eşine çocuk kaçırma davası!

Ünlü sanayici ’nun kızı , ayrıldığı eşini çocuğunu kaçırdığı gerekçesiyle şikayet etti. Mahkemenin verdiği süre içerisinde çocuğunu anneye teslim etmeyen baba hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ünlü sanayici Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun kızı Feriha Karapaşaoğlu, 18 yıl önce Murat K., ile dünya evine girmişti. Bir süre evli kalan çift anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanma kararı almış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek müşterek çocuklarının da velayetinin annede kalmasına karar vermişti.

MAHKEMENİN VERDİĞİ SÜREYİ AŞTI

Ankara Batı Aile Mahkemesi tarafından 16 yaşındaki A.K.'nın babasıyla kişisel ilişkisini devam ettirmesi için belirli günlerde görüşmesine yönelik karar verildi. Mahkemenin kararı doğrultusunda çocuğu ile belirli günlerde görüşen Murat K., mahkemenin belirttiği süre zarfında anneye müşterek çocuklarını teslim etmedi.

Murat K.

ANNE ESKİ KOCA HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Feriha Karapaşaoğlu, eski eşinin mahkeme kararına uymayarak çocukları A.K.'yi teslim etmediğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen savcılık Murat K., hakkında soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat K., çocuğunu kaçırmadığını bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

Mehmet Altan Karapaşaoğlu

BABA ÇOCUK ALIKOYMADAN YARGILANACAK

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Murat K.'nın Aile Mahkemesi'nden alınan kararla çocuğun velayetinin anneye verildiğini, babanın kendisine verilen süre zarfında çocuğu anneye teslim etmediğini ifade ederek hakkında 'Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Murat K., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Ünlü sanayicinin kızından eski eşine çocuk kaçırma davası!
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