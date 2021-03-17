Ünlü sanayicinin kızından eski eşine çocuk kaçırma davası!

Ünlü sanayici Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun kızı Feriha Karapaşaoğlu, 18 yıl önce Murat K., ile dünya evine girmişti. Bir süre evli kalan çift anlaşamadıkları gerekçesiyle boşanma kararı almış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek müşterek çocuklarının da velayetinin annede kalmasına karar vermişti.



MAHKEMENİN VERDİĞİ SÜREYİ AŞTI



Ankara Batı Aile Mahkemesi tarafından 16 yaşındaki A.K.'nın babasıyla kişisel ilişkisini devam ettirmesi için belirli günlerde görüşmesine yönelik karar verildi. Mahkemenin kararı doğrultusunda çocuğu ile belirli günlerde görüşen Murat K., mahkemenin belirttiği süre zarfında anneye müşterek çocuklarını teslim etmedi.

Murat K.



ANNE ESKİ KOCA HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU



Feriha Karapaşaoğlu, eski eşinin mahkeme kararına uymayarak çocukları A.K.'yi teslim etmediğini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen savcılık Murat K., hakkında soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat K., çocuğunu kaçırmadığını bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

Mehmet Altan Karapaşaoğlu



BABA ÇOCUK ALIKOYMADAN YARGILANACAK



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Murat K.'nın Aile Mahkemesi'nden alınan kararla çocuğun velayetinin anneye verildiğini, babanın kendisine verilen süre zarfında çocuğu anneye teslim etmediğini ifade ederek hakkında 'Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması' suçu kapsamında 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Murat K., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.