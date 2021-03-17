Vali Erin Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Ziyaretlerini gerçekleştiren Vali Erin ve beraberindeki heyetin ilk durağı 1994 yılında şehit olan Eyyüp İrencik'in, Karaköprü'deki ailesi oldu. Ardından 2020 yılında şehadete eren Mehmet Sinan Kılıç'ın Haliliye'de yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, son olarak 2003 yılında şehit olan Adnan Yaslı'nın Eyyübiye'deki evine konuk oldular.Ziyaretleri sırasında"Devletimiz ve milletimiz, her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında olacaktır" diyen Vali Erin, "Cennette Peygamberimize komşu olmak her kula nasip olmaz. Vatanımız, bayrağımız, dinimiz ve kutsal değerlerimiz için fedakârca görev yapan kahramanlarımızın ayağı taşa değse yüreğimiz sızlıyor. Çünkü onlar, analarımızın öpmeye kıyamadığı biricik yavrularıdır. O kahramanları toprağa vermek, acılarını yaşamak büyük bir ıstırap olduğu kadar çok büyük bir gururdur. Şehitlerimizin aileleri, başta devletimiz olmak üzere Türk milletine birer kutsal emanettir. Hiçbir şekilde dinmeyecek bir ıstırap yaşayan ailelerimize Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.Vali Abdullah Erin'e ziyaretleri sırasında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz eşlik etti.