Viranşehir turizmi masaya yatırıldı

Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından koordine edilen ve İlçelerin turizm potansiyellerine yönelik yapılan Turizm Eylem Planı çalışmalarının bu seferki durağı Viranşehir oldu. Katılımcılar, Şanlıurfa Viranşehir turizm potansiyelinin daha da nasıl yükseltilebileceğini masaya yatırdı. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından ilçelerin turizm potansiyeline yönelik uzun süren saha araştırmaları ve çalışmalar neticesinde ortaya koyduğu raporların ışığında düzenlediği Turizm Eylem Planı çalıştaylarının dördüncü durağı Viranşehir oldu.

Viranşehir'in turizm potansiyelinin yanı sıra bu potansiyelin nasıl yükseltilebileceğine ilişkin çalışmaların masaya yatırıldığı Viranşehir Turizm Eylem Planı çalıştayı Viranşehir Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş'nin koordinasyonunda yapılan toplantıya Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Ramazan Baylan Şanlıurfa kültür varlıklarını koruma bölge müdürü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Şube Müdürü Necmi Karadağ, Şanlıurfa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Karaer, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Aykut Hakan Kutluhan, GAP İdaresi Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu, kurumları ve İlçelere yönelik gerçekleştirdikleri Turizm Eylem Planı hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra; İlçelerimize yönelik hazırladığımız Turizm Eylem Planları çerçevesinde Viranşehir'e yönelik uzun süren saha çalışmaları gerçekleştirdik. Viranşehir'in sahip olduğu doğa harikası değerler ile Şanlıurfa'nın önemli turizm noktalarından birisidir. Bu çalıştayda ortaya koyacağımız istatistiki veriler ve bilgi, öneriler ışığında Viranşehir'in bu potansiyeline daha yukarılara nasıl taşırız diyerek bir yol haritası oluşturmak istiyoruz" dedi.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise, "Viranşehir çok önemli tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra Eyyüb Nebi makamı gibi önemli bir inanç merkezine sahip bir ilçedir. Şanlıurfa Turizminden hak ettiği payı alamayan Viranşehir'in önümüzdeki zamanlarda hak ettiği payı alabilmesi için önemli gayretler içinde olacağız" dedi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci de Viranşehir'in gelişimi için çalıştıklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmaları ve Viranşehir turizmine ilişkin Turizm Eylem Planına ilişkin yapılan sunumun ardından söz alan katılımcılar pandemi sürecinin turizm sektörünü kötü etkilediğini, çözün önerilerini ve yapılmasını istedikleri çalışmaları dile getirerek bu çalıştayların Şanlıurfa ve İlçeler için önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade ederek organizasyona emeği geçenlere teşekkür ettiler.