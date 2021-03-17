Viranşehirli genç kızın futbol aşkı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal Mahallesinde yaşayan ilköğretim 5. sınıf öğrencisi olan 11 yaşındaki Zekiye Kıdaoğlu 7 yaşından beri futbolu sevdiğini ifade etti.

Daha önce toprak sahada top oynadığını ifade eden genç kız, şimdi ise halı sahada futbol oynadığını söyledi. Genç futbolcu Zekiye "Futbolu seviyorum. Fenerbahçeliyim. Önce toprak sahada top oynardık. Yusuf hocamız sayesinde Mahallemize halı saha yapıldı. Tenis ve voleybol da oynuyorum. Sayın Spor Bakanımıza bize sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum." dedi.

Zekiye Kıdaoğlu, "Ben Fenerbahçeliyim. Alex de Souza'yı örnek alıyorum. Fenerbahçe'den teklif gelirse seve seve Fenerbahçe'de oynamak isterim. Biz 8 kardeşiz. 4 kız, 4 erkek." dedi.

Zekiye dersleri bitince arkadaşları ile futbol oynuyor. Arkadaşları ise Zekiye'nin attığı şık golleri alkışlıyor.

ZEKİYE, MAHALLEYE ÖRNEK OLDU

Beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı; "Toprak kortta tenis etkinliğimizle güzel bir hikâye gerçekleştirdik. Sonrasında Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu duruma kayıtsız kalmayıp halı saha ve tenis kortu tesisini köyümüze kazandırdı. Ben de beden eğitimi derslerinde çocukları götürüp o tesisimizde dersimi yapmaya başladım. Yaşlıların, gençlerin, öğrencilerimin spora ilgisi daha da arttı bu tesisle birlikte. En son 5. sınıfımızı halı saha götürüp o deneyimi yaşatırmak istedim. Kızlarımızı da futbol branşını öğretmek istedim. Maç oynanırken firikik oldu. Topun başına Zekiye öğrencimizin geçmesini söyledim ve sonuç olarak çok güzel bir gol attı. Bakanımız da bunu attığım videoyu Twitter hesabından mutlu haftalar notuyla paylaştı. Bizim burada kızlar pek futbol yonamaz ama zekiye futbolu çok seviyor çok kabiliyetli dersleri de güzel kendisi futbol oynayınca diğer kızlarımızın da futbola ilgileri arttı." diye konuştu.