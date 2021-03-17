Yağmur yağışı saz köyündeki çiftçileri sevindirdi

Amasya merkeze bağlı Saz Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Fevzi Kahyaoğlu "Kuraklık endişemiz son zamanlardaki yağışlarla sona erdi" dedi.

Amasya Saz Köyünde kuraklık korkusu yaşayan buğday, ürünlerin ekimini yapan çiftçiler, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve yağan kar yağışlarla mutlu oldu.

Köyde görülen kuraklık nedeniyle çiftçilerin zamanında hububat ekimi yapamadıklarını belirten Kahyaoğlu, "Köyümüzde hububat ekimi normalde kasım ayında yapılır. Ancak kuraklık dolayısıyla pek çok çiftçimiz kasım ayı sonuna kadar tamamlaması gereken güz dönemi hububat ekimini yapamadı. Belki yağış olur umuduyla aralık ve hatta mart ayında yapanlar oldu. Toprak altındaki tohumun bu günlerde normalde çimlenip, toprak yüzeyini kaplaması gerekirken, daha çimlenmeyen hububat tarlaları göze çarpıyor." dedi.

Ürün ve saman verim kaybının kışın kar yağmaması ve buna bağlı olarak buğday ekili arazilerin soğuklama denilen evreyi yaşayamamasından kaynaklandığını ifade eden Kahyaoğlu, şu anda hububat ekili arazilerin karla kaplı olmasıyla birlikte hububat ekili alanlardan verim alamayacaklarını düşünen çiftçilerin kuraklık korkusunu yendiğini kaydetti.

Çiftçi Ercan Kahyaoğlu ise; "Güz dönemi hububat ekimini kuraklık dolayısıyla zamanında yapamadık. Ekimde gecikme yaşadık. Ektiğimiz tohumlar da kuraklıktan çimlenmedi ve toprak altında bekliyordu. Şimdi beklediğimiz kar ve yağmur yağdı. Gecikmeli de olsa ektiğimiz tohumlar çimlenecek. Kar ve yağmur yağışına çocuklar gibi en çokta biz çiftçiler sevindik. Çünkü kar yağışıyla birlikte kuraklık endişemiz kalktı." diye konuştu.