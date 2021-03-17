Yakın arkadaşını öldürdü

Kocaeli Körfez İlçesi Atalar Mahallesi Işılay Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, birbirleri ile yakın arkadaş oldukları öğrenilen Osman Yıldız ile Ramazan Ece arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tarışma esnasında Osman Yıldız, üzerindeki tabancayı çıkartarak art arda ateş etti. Olay sonrası Ramazan Ece kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Osman Yıldız kendi kullandığı 34 plakalı bir araç ile olay yerinden kaçtı.



Ramazan Ece

ART ARDA ATEŞ ETTİ

İddialara göre olay şu şekilde gelişti. Daha önceden de pompalı tüfekle adam yaralamak suçundan sabıkası olduğu da öğrenilen Osman Yıldız, akşam saatlerinde Oto Yıkama olarak kullanılan iş yerine geldi. İş yerinde Ali Ece ile birlikte oturan Ramazan Ece'nin yanına gelen Yılmaz, girdikleri sözlü tartışma sonrası üzerindeki silahı çıkartarak art arda ateş etti.