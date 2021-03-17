18 Mart Çanakkale Zaferi yarın resmi tatil mi, yarım gün mü? Yarın okullar, PTT, eczaneler ve bankalar açık mı, tatil mi?

Her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım sürüyor. Bu sene Perşembe gününe denk gelen bu önemli tarihle ilgili olarak "Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü, PTT, eczaneler, bankalar açık mı?" gibi birçok soru da yanıt arıyor. Çanakkale Zaferi, ülke çapında okullarda etkinlik ve törenlerle kutlansa da resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu kapsamda yarın yani 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olmadığından banka ve diğer özel ve kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan ve tüm zorluklara rağmen zaferle sonuçlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusu bugünden milyonların gündemindeki yerini aldı. Gerek banka, hastane, PTT, bankalar gerekse okullar yarın normal saatlerinde açık olacak. Bu tarih ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlansa da resmi tatil olmadığından her alanda hizmetin aynı sisteminde devam edileceği biliniyor.