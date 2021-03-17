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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:29

Yasakta buluşup okey oynadılar! 72 bin lira ceza yediler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yasakta buluşup okey oynadılar! 72 bin lira ceza yediler

İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edilen bir kıraathaneyi denetledi. Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde adreste bulunan ve okey oynayan 21 kişiye 72 bin 849 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik kontroller kapsamında Kağıthane İlçesi'nde kıraathane olarak faaliyet yürütülen bir adreste salgın tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket edildiğini saptadı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 16 Mart Salı akşamı saat 22.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde bulunan söz konusu adresi denetledi. Adreste sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde oturan ve Okey oynayan 21 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplam 72 bin 849 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

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Yasakta buluşup okey oynadılar! 72 bin lira ceza yediler
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