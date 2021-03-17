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Giriş Tarihi: 17.3.2021 14:05

Yeşil koridor peyzaj çalışmaları başladı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yeşil koridor peyzaj çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Şanlıurfa’nın en uzun yeşil koridorunda yapım çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemelerine geçildi.

Yemyeşil bir Şanlıurfa için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan Camii Külliyesi ve Valilik arasında geçiş görevi gören projede alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile beraber çim serimine geçildi.

Şanlıurfa'da bir ilk olan 'Yeşil Koridor Projesi' pilot bölge olarak 11 Nisan Camii Külliyesi ve Valilik arasında geçiş koridoru olan 250 metrelik alanda uygulandı.'Yeşil Koridor Projesi' içerisinde farklı bitki türleri, ağaçlar, çeşmeler, oturma bankları, ışıklı zemin kaplamaları ve sosyal aktivite alanları yer alacak.

Burası Kolay Kampüs
Burası Kolay Kampüs
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Yeşil koridor peyzaj çalışmaları başladı
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