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Giriş Tarihi: 17.3.2021 11:51

Zehir tacirlerine ’da ağır darbe

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Zehir tacirlerine Hatay’da ağır darbe

’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 47 kilo 200 gram takoz esrar, 66 bin 864 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak, zehir tacirlerine ağır bir darbe daha vurdu. Aldıkları ihbar sonrasında uyuşturucu tacirlerinin peşine düşen Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde M.R. isimli şahsın elinde bol miktarda esrar ve uyuşturucu hap olduğunu tespit etti.

Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 47 kilo 200 gram takoz esrar, 66 bin 864 adet captağon hap, 0.60 gram Metamfetamin maddesi ve bir hassa terazi buldu. Olayla ilgili ev sahibi N.G. gözaltına alındı.

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Zehir tacirlerine Hatay’da ağır darbe
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