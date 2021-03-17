Zehire 420 gözaltı

Gaziantep'te son bir hafta içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 420 kişi yakalandı.Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 5 kilo 415 gram esrar, bir kilo 884 gram metamfetamin, 840 gram bonzai, 572 gram eroin, 6 bin 660 adet captagon hap, 540 adet sentetik uyuşturucu hap, 320 adet ectasy hap ele geçirildi. Operasyonlarda 10 tabanca, 15 otomatik av tüfeği ve yüzlerce mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya da el konuldu.Operasyonlarda "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 105 kişi, "Uyuşturucu kullanmak" suçundan 315 olmak üzere toplam 420 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 23'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 29 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.