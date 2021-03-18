18 Mart Çanakkale Zaferi bugün resmi tatil mi? 18 Mart Perşembe günü kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Türk ulusunun adını tarihe yazdırdığı Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak bugün 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında büyük bir coşku ile kutlanacakken 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü, bugün kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı, çalışma saatleri nasıl gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Türk milletinin kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, 2021 senesinde 18 Mart Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil takvimine göre 18 Mart resmi tatiller arasında yer almadığı biliniyor. Buna göre bugün 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü gibi sorularda yanıt bulmuş oldu.

18 Mart resmi tatil olup olmadığı son zamanlarda sık sık araştırılıyor. Son olarak bu yılın resmi tatil takvimi yayınlanmış böylelikle 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü, yarın resmi tatil mi gibi soruları da yanıt bulmuştu. Bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Çanakkale Zaferi, Perşembe gününe denk geliyor. 18 Mart ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmamakla birlikte bankalar ve PTT açık olacaktır.

18 MART RESMİ TATİL Mİ? 18 MART BUGÜN KARGOLAR, ECZANELER VE BANKALAR AÇIK MI?

Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolasıyla 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Perşembe gününe denk gelen 18 Mart'ta banka, hastane, PTT, bankalar, okullar yarın normal saatlerinde açık olacağı bilinirken detaylar şöyle;