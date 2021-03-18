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Haberler Yaşam Haberleri 18 Mart Çanakkale Zaferi bugün resmi tatil mi? 18 Mart Perşembe günü kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 18.3.2021 07:46 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:47

bugün resmi tatil mi? 18 Mart Perşembe günü kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?

18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? Yarın kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı?

Türk ulusunun adını tarihe yazdırdığı Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak bugün 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bugün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında büyük bir coşku ile kutlanacakken , yarım gün mü, bugün kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı, çalışma saatleri nasıl gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Türk milletinin kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, 2021 senesinde 18 Mart Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil takvimine göre 18 Mart resmi tatiller arasında yer almadığı biliniyor. Buna göre bugün 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü gibi sorularda yanıt bulmuş oldu.

18 Mart resmi tatil olup olmadığı son zamanlarda sık sık araştırılıyor. Son olarak bu yılın resmi tatil takvimi yayınlanmış böylelikle , yarım gün mü, yarın resmi tatil mi gibi soruları da yanıt bulmuştu. Bu sene çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Çanakkale Zaferi, Perşembe gününe denk geliyor. 18 Mart ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmamakla birlikte bankalar ve PTT açık olacaktır.

18 MART RESMİ TATİL Mİ? 18 MART BUGÜN KARGOLAR, ECZANELER VE BANKALAR AÇIK MI?

Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan 'nin yıldönümü dolasıyla 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Perşembe gününe denk gelen 18 Mart'ta banka, hastane, PTT, bankalar, okullar yarın normal saatlerinde açık olacağı bilinirken detaylar şöyle;

18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? Yarın kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı?

18 Mart resmi tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşlar normal mesai saatleri içerisinde faaliyetlerine devam edecektir. Yarım gün çalışma yoktur.

18 MART TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2021 Resmi tatiller içerisinde 18 Mart yer almıyor. Bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma saatlerine devam edecek.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLER GÜNÜ ANLAMI

Çanakkale Cephesi'nde kahraman ordumuzun verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş, paylaşım heveslerini yıkmış, yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.

18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü? Yarın kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı?

2021 RESMİ TATİLLER

1 OCAK YILBAŞI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜNÜ)

RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

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18 Mart Çanakkale Zaferi bugün resmi tatil mi? 18 Mart Perşembe günü kargolar, eczaneler ve bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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