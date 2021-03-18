TUSAŞ 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne özel bir kampanya başlattı. Gücümüz Mirasımız sloganı ile başlatılan bu kampanya ile vatandaşlar yerli ve milli üretilen savunma sanayi ürünlerinin bulunduğu ve kendi isimlerinin yazılı olduğu dijital peçleri indirebilip sosyal medyadan da paylaşabilecekler. Buna göre; TUSAŞ dijital peç nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı!
TUSAŞ'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
İnancın zafere dönüşmesidir Çanakkale. Esarete "Dur" diyenin, bize miras bırakanın destanıdır Çanakkale!
Biz de #GücümüzMirasımız dedik, Çanakkale Zaferi'nin aziz hatırasını dijital peçlere taşıdık.
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Dijital peçini oluştur
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http://gucumuzmirasimiz.com
TUSAŞ DİJİTAL PEÇ NASIL OLUŞTURULUR?
https://gucumuzmirasimiz.com/ adresi üzerinden peç'ini oluştur sekmesine tıkladıktan sonra TUSAŞ tarafında yerli ve milli imkanlar ile üretilen yerli ve milli araçların üzerine kendi isminizi yazabilir. Oluşturduğunuz Dijital Peç'i bilgisayarınıza indirebilir ve sosyal medya hesabınız üzerinde paylaşabilirsiniz.
TUSAŞ DİJİTAL PEÇ OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ