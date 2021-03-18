TUSAŞ 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne özel bir kampanya başlattı. Gücümüz Mirasımız sloganı ile başlatılan bu kampanya ile vatandaşlar yerli ve milli üretilen savunma sanayi ürünlerinin bulunduğu ve kendi isimlerinin yazılı olduğu dijital peçleri indirebilip sosyal medyadan da paylaşabilecekler. Buna göre; TUSAŞ dijital peç nasıl oluşturulur? 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne özel Dijital Peç oluşturma ekranı!

TUSAŞ DİJİTAL PEÇ OLUŞTURMA EKRANI!

TUSAŞ'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

İnancın zafere dönüşmesidir Çanakkale. Esarete "Dur" diyenin, bize miras bırakanın destanıdır Çanakkale!

Biz de #GücümüzMirasımız dedik, Çanakkale Zaferi'nin aziz hatırasını dijital peçlere taşıdık.

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Dijital peçini oluştur

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