18 Mart'ta Şehit ve Gaziler Derneğine ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneğini ziyareti sırasında Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyelerini kapıda karşılayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜMŞAD Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a ve protokol üyelerine teşekkür ederek, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi sundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü idrak ettiklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bu şanlı zaferi bizlere armağan eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale zaferi milletimiz için çok önemli bir zaferdir. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı bugün bu coğrafya da bizlere yer kalmamış olurdu. Kahraman milletimiz, Allah'ın yardımı ve çok büyük bir fedakârlık ve mücadele ile büyük bir zafer kazandı. Tarihin en kanlı savaşını vererek, vatanını kanı pahasına korudu. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum"dedi.