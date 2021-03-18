2021 Ramazan ne zaman? Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi

On bir ayın sultanı, müslümanlar için büyük önem arz eden bu tarihlerle ilgili olarak Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. İslam âlemi tarafından kıymetli olan bu tarihlerde kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşanıyor. Diyanet 2021 takviminde İslam dini için önemli olan bu günlerin tarihleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anlamı ve önemi dinimizde oldukça büyük olan bu mübarek ay yaklaşırken İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti de yine bu tarihlerde gerçekleştiriliyor. Milyonlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu tarihlerde ibadetlerini yerine getiriyor.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.