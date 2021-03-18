2021 Ramazan ne zaman? Diyanet İşleri takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi

On bir ayın sultanı, müslümanlar için büyük önem arz eden bu tarihlerle ilgili olarak Ramazan ayının başlangıç tarihi merak ediliyor. İslam âlemi tarafından kıymetli olan bu tarihlerde kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirecek olmanın heyecanı yaşanıyor. Diyanet 2021 takviminde İslam dini için önemli olan bu günlerin tarihleri vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anlamı ve önemi dinimizde oldukça büyük olan bu mübarek ay yaklaşırken İslam dininin beş şartından biri olan oruç ibadeti de yine bu tarihlerde gerçekleştiriliyor. Milyonlar Allah'ın rızasını kazanmak için bu tarihlerde ibadetlerini yerine getiriyor.