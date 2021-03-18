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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:35

3 yaşındaki , şehit babasının madalyasını aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
3 yaşındaki Yiğit Remzi, şehit babasının madalyasını aldı

'da ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı dolayısıyla “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni” düzenlendi.  Törende 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş ’nun “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”nı 3 yaşındaki oğlu aldı.

Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi. Törende 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı 3 yaşındaki oğlu Yiğit Remzi aldı.

Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde Adana Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi. Törende şehitlerin adı okunduğunda yakınları gözyaşlarına hakim olamadılar. Törende Vali Süleyman Elban tarafından 13 şehit ailesi ve gaziye 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratları' takdim edildi.

2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı 3 yaşındaki oğlu Yiğit Remzi annesi Cennet'in kucağında aldı. Bu sırada Vali Elban, şehit ve gazilerin çocuklarıyla tek tek ilgilendi.

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3 yaşındaki Yiğit Remzi, şehit babasının madalyasını aldı
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