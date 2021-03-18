4 çocuk annesi 10 yıllık eşini öldürüp, kaçtı

Olay, ilçe merkezindeki Alkanat Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çanakkale'de inşaat işlerinde çalışan ve 3 gün önce evine dönen Remzi Y., henüz bilinmeyen nedenle 10 yıllık eşi Aysel Y.'yi başına av tüfeği ile ateş ederek öldürdü.