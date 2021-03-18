Acil satılık ilanlarlıyla kaparo dolandırıcılığı

Uygun fiyata kiralık veya satılık ev pazarlayan dolandırıcılar, masum vatandaşları kandırarak paralarına el koyuyor. İstanbul'un değişik bölgelerinde profesyonel görünümlü ofis ve sunumlarla vatandaşları ikna eden kişiler, kaparo ve senet alarak hayali ev satışı yapıyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "İnternet ilanlarında düşük fiyattan ev pazarlayıp, çok acil sıkışığım diye söyleyip 6 ay peşin alıyor.

Vatandaş da inanıp gönderiyor. Bunu yapanlar emlakçı değil, dolandırıcı... Başka ev gösterip başka ev satanlar var. Son dönemde call center gibi ortam kurup olmayan evleri pazarlayarak kaparo alıyorlar. Bir daha kaparoyu geri alamıyor. Açık senet imzalayan vatandaşlar var" dedi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa

İnternet ortamında cazip fiyat ve sunumlarla vatandaşları ikna eden dolandırıcılar, profesyonel ofis ve call center kurarak hayali ev pazarlıyor. Özellikle yoğun konut satışlarının olduğu Esenyurt'ta son dönemde çok şikayet geldiğini belirten Nizamettin Aşa, " Bizim yönetmeliğimizde ve uygulamalarımızda emlakçının kaparo almasını yasakladık. Mal sahibinin vekaleti yoksa emlakçı zaten kaparo alamaz. Başkasının malının üzerinden bir tasarrufta bulunamaz. Ceza kanununa göre bu dolandırıcılık suçtur. Başka ev gösterip başka ev satanlar var. Son dönemde call center gibi ortam kurup olmayan evleri pazarlayarak kaparo alıyorlar. Bir daha kaparoyu geri alamıyor. Açık senet imzalayan vatandaşlar var" diye konuştu.

ÇOK UYGUN FİYAT DİYE KANDIRIYORLAR

Dolandırıcıların çok profesyonel çalıştığına dikkat çeken Aşa, "Vatandaş gittiğinde çok güzel bir ofis ortamı, son derece profesyonel görünümlü bir ortamla karşılaşıyor. Bilgisayar ortamında hazırlanan lansmanları izledikten sonra inanarak kaparo veya peşinat veriyor. Evi yerinde görünce öyle olmadığını anlıyor, beğenmediğini söylediğinde de kaparoyu geri alamıyor.

Vatandaşa burada iş düşüyor. Beşiktaş'ta en az 500-600 bin lira edecek evi 350 bina acil satılık ilanına kanıp da gönderirse burada dolandırıcılık olduğunu bilmeli. Evi görmeden, tapusuna bakmadan zaten kaparo vermemeli. İnternet ilanlarında düşük fiyattan ev pazarlayıp, çok acil sıkışığım diye söyleyip 6 ay peşin alıyor. Vatandaş da inanıp gönderiyor. Bunu yapanlar emlakçı değil, dolandırıcı" dedi.