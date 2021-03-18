AFET Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çanakkale Valiliği arasında "Afet Farkındalık Eğitimi" işbirliği protokolü imzalandı. Çanakkale Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol törenine Vali İlhami Aktaş, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Süha Özden, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu ve AFAD Müdürü İbrahim Tarı katıldı. Protokol kapsamında ÇOMÜ tarafından bağlı birimler aracılığıyla Valiliğin afet farkındalığı kapsamında kamuoyuna yönelik yürüttüğü faaliyetlerin yaygınlaştırılması konusunda destek sağlayacak. Valilik tarafından hazırlanan basılı/dijital, görsel, işitsel materyallerin hizmet binalarında görünür bir şekilde bulunarak Valilik tarafından afet farkındalık eğitimi verilecek.