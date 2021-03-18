Akdeniz’de 'Ev Kadınları Eğitimi Projesi' büyük ilgi görüyor

Akdeniz Belediyesi onlarca kadının katılarak yoğun ilgi gösterdiği eğitim seminerlerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün öncülüğünde Mersin Rotary Kulübü'nün de işbirliğinde Akdam İlkokulu ile Güneş Kültür ve Sanat Evi'nde, ev kadınlarının bilinçlendirilmesine yönelik düzenlenen seminerlerde Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç 'Toplumsal Cinsiyet kapsamında Prensesler ve Paşalar', Psikolog Mervan Teselli 'Çocuğumun Madde Bağımlısı Olduğunu Nasıl Anlarım?' ve Hemşire Zeynep Koç da 'Ev Kazalarında İlk Yardım' konularında sunum yaptı.

Kadınlara özgü düzenlenen eğitim faaliyetlerindeki katılımlardan memnuniyet duyduğunu belirten ve katılımları nedeniyle teşekkür eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kadınlarımızın toplumsal hayatta etkin bir şekilde rol almaları ülkemiz adına oldukça önemli. Bilgi ve birikim olarak ayakları yere daha sağlam basan kadınlar demek her birimizin hayatına da olumlu manada yön vermeleri demektir" dedi.

Gültak, "Bu da haliyle daha sağlıklı bir toplum inşasında ciddi yollar kat etmek anlamına gelmektedir. Bu anlamda kadınlarımıza dair gerçekleştirdiğimiz her türlü eğitim faaliyetini fazlasıyla önemsiyoruz. Amacımız mevcut eğitim faaliyetlerimizin de üstüne katarak geniş kapsamlı çalışmaların süreklilik kazanmasıdır" diye konuştu.