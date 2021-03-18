Amasya'da sıfır araç aldı! Gelen telefonla şoka uğradı!



Durumu yargıya taşıdıklarını ancak 3 yıldır sonuç alamadıklarını belirten Vedat Güler, "Engelli kardeşimi dolaştırmak için almıştık. Bir süre sonra bayi çalışanından gelen telefonla şok olduk. Vicdan azabı duyduğunu ve aracın hasarlı olduğunu söyledi. Yaptırdığımız incelemede aracın sağ ön çamurluk ve ön kaputunda hasar olduğu belirlendi" dedi.