Anne öldü bebek kurtuldu

Amasya Taşova'da 7 aylık hamile Müjgan Yiğit, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 2 hafta önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 27 yaşındaki Yiğit'e ilaç tedavisine başlanması için bebeğinin sezaryenle alınması kararlaştırıldı.Operasyon yapıldı, bebek erken doğumla dünyaya geldi ancak durumu ağırlaşan anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geride kucağına alıp koklayamadığı oğlunu, 7 yaşındaki kızı Miray Sude ve acılı eşi Sinan'ı bırakan Müjgan Yiğit yakınlarının gözyaşları ve ağıtlarıyla helallik alınmasının ardından Uluköy'de kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dr. öğretim üyesi Yalçıner Erdoğan ise "Bebek, 2300 gram doğdu, solunum sıkıntısı vardı. Birkaç gün sonra solunum sıkıntısı azaldı. Durumu şu an iyi. Bebekten Kovid testi için örnek alındı, ancak bebeğin kovid olduğunu düşünmüyoruz. Hastanemizde 7. günü bebeğin. Bebekte antikor oluşup, oluşmadığına bakacağız. Değerleri normale dönsün bebeği taburcu edeceğiz. Aile henüz bebeğe isim koymadı. Bebek Yiğit olarak kaydettik" dedi.