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Giriş Tarihi: 18.3.2021 16:50

Araçtan ve depodan hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Araçtan ve depodan hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak’ta 22 Şubat 2021 günü Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi üzerindeki park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Merkezi Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi üzerindeki park halindeki bir araçtan ve 10.03.2021 günü Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir depodan matkap, boru kaynak makinesi, ispiral, petek yıkama makinesi ve soba malzemelerinin çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslardan Z. B. (22) isimli şahıs yakalanmış olup 17.03.2021 günü çıkarıldığı mahkeme kararı sonucu adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren diğer failin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup çalınan malzemeler temin edilerek araç ve depo sahibi vatandaşlara teslim edilirken, Zonguldak genelinde halkımızın huzuru için hırsızlık suçlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

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Araçtan ve depodan hırsızlık yapan 1 kişi yakalandı
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