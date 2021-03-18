Aşevini örgüt mutfağına çeviren 'Kaçarlar' çetesinde şok detaylar!

Ankara'da doğu illerinden getirdikleri silah ve uyuşturucu maddeleri aşevinden piyasaya süren suç örgütü ile ilgili şok detaylar çıktı. Geçen hafta örgüt lideriyle birlikte 15 kişinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasının ayrıntılarına SABAH ulaştı. "Kaçarlar" suç çetesinin "Polis muhbiri" diyerek bir örgüt üyesini ayağından vurduğu, çelik yelek giyen örgüt üyelerinin polisle çatıştığı ortaya çıktı. Zanlıların aşevinden yemeklerin altında piyasaya sürdüğü uyuşturucu maddeleri ise dolu şampuan kutuları içinde Ankara'ya getirdiği belirlendi.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Y.K.'nin yaptığı "Kaçarlar" çetesine yönelik geçen hafta düzenlediği operasyonda, 25 adrese yaptığı baskınla 15 kişiyi gözaltına almıştı. Dikkat çekmemek için işlettikleri kafenin alt katını yoksul vatandaşlara yemek dağıtımı adı altında aşevine dönüştüren zanlıların, doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu ve silahları burada sakladığı ortaya çıkmıştı. Organize Suçlarla Mücadele polisinin, birçok suçun merkezi haline gelen örgüt üyelerini 6 ay fiziki ve teknik takiple izlediği, tüm üyeleri ile faaliyet gösterdikleri adresleri bu süreçte sıkı takipte tuttuğu öğrenildi. Geçen hafta gözaltına alınan çete lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 15 kişinin sorguları sürerken çetenin kabarık suç dosyasına SABAH ulaştı.

ŞAMPUAN KUTULARINDA UYUŞTURUCU SEVKİYATI



Organize suç örgütünün, Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri dolu şampuan kutularının içinde gizlediği, Artvin'den aldıkları silahları ise otomobilin yakıt tankına yerleştirerek Ankara'ya getirdikleri ortaya çıktı. Polis takibine takılmamak için aşevinde pişmiş yemeklerin altına da uyuşturucu yerleştiren zanlıların, sözde yoksul vatandaşlara dağıtılmak üzere yolan çıkan yemekleri kendi araç kiralama şirketinden kiraladıkları ikiz plakalı araçlarla uyuşturucu alıcılarına gönderdiği belirlendi.

POLİS MUHBİRİ DİYE AYAĞINDAN VURMUŞLAR



Uyuşturucu ve silah ticaretinin yanında örgüt lideri Y.K.'nın sahip olduğu kahvehanelerde kumar oynatıp kaybeden kişileri de kendine borçlandırdığı belirlenirken, örgüt liderinin kendilerine karşı çıkan kişileri silahla yaralayıp işyeri ve araçları da kurşunlattığı öğrenildi. Örgütün ayrıca çete içinden polise bilgi sızdırdığını düşündükleri bir kişiyi de "polis muhbiri" diye tabancayla ayağından vurdukları ortaya çıktı.

POLİSLE BİLE ÇATIŞMIŞLAR



Polisin yaptığı takipte organize suç şebekesinin herhangi bir silahlı saldırıya karşı da sıkı tedbir aldıkları, aşevinin yakında bulunan erkek kuaförün de silahlı 2 kişiye sürekli olarak nöbet tutturduğu belirtildi. Çelik yelek giyen örgüt üyelerinin daha önce kendilerini takip eden polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girerek kaçtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Zanlıların polisteki sorgusu sürüyor.