Atatürk’ün Çanakkale Savaşı’ndaki görevi ve rütbesi nedir? Atatürk, Çanakkale Savaşı’nda hangi birliğin komutanıydı?

On binlerce şehidin ve gazinin vatan topraklarını kahramanca müdafaa etmesinin ardından ulaşılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü için kısa bir süre kaldı. Bu yıl, zaferin kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Çanakkale Şehitleri için çok sayıda yerde Kur'an okunacak, şehitler adına hatim duaları yapılacak. Zaferin yıldönümü olması nedeniyle, Çanakkale Savaşı'nın teferruatları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merak edilen detaylar arasında, "Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki görevi ve rütbesi neydi" ve "Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda hangi birliği komuta ediyordu?" soruları yer alıyor.

ATATÜRK'ÜN ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAKİ VAZİFESİ NEYDİ?

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. İşte, Kemal Paşa'nın savaş esnasındaki vazifeleri, zaferleri ve askeri ünvanı...