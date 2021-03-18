"Avukat olmazsa adalet de olmaz"

Hak arama yollarının güç kullanılarak engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten il temsilcisi Avukat Işık; "16 Mart 2021 tarihinde meslektaşımız Av. Ersin Arslan Kocaeli iline bağlı Gebze Adliyesi sınırlarında kamu görevini ifa etmekte iken uğramış olduğu silahlı saldırı sonucu katledilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki, burada saldırıya uğrayan sadece Ersin Arslan değil aynı zamanda avukatlık mesleğidir. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukatın ifa ettiği kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden bir mesleğe yöneldiği için de kamu güvenliğine yöneliktir. Bilinmesi gerekir ki; herkesin savunma hakkı vardır ve kutsaldır. Bu hak yasalara uyarak gerçekleştirilmelidir. İhkak-ı hak kabul edilemediği gibi hak arama yollarının güç kullanarak engellenmesi de kabul edilemez." dedi.

Son bir yıl içinde sadece kamu görevini ifa ettiği için, görev esnasında, yüzlerce avukatın saldırı sonucu yaralandığını veya öldürüldüğüne dikkat çeken Işık; "Söz konusu şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapılması elzemdir. Bu hususta ivedilikle şu hususların yapılmasını beklemekteyiz; Avukatlara yönelik şiddet eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve kamuoyu bu hususta uyarılmalıdır. İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülen haciz ve muhafaza işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla adliyelerde 'adli kolluk' yapılanması oluşturulmalı, aksi talep edilmedikçe bu kolluk güçleri haciz ve muhafazaya eşlik etmelidir. Devlet memurlarının ve avukatların yaşam hakları tehlikeye atılmamalıdır. Kamu görevini ifa etmekte iken öldürülen diğer tüm kamu görevlileri gibi, kamu görevinin ifası sırasında öldürülen avukatları da şehit olarak kabul edecek yasal düzenlemeler yapılmalı, vefat edenlerin eş ve çocuklarına maddi ve manevi destek olunmalı ve manevi şahsiyetleri yaşatılmalıdır. Avukatların kamu görevi nedeniyle işlemiş olduğu iddia edilen suçlarla ilgili olarak Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları gibi, avukatlara karşı işlenen suçlar da suçun niteliğine bakılmaksızın Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülmesi gerekmektedir. Adaletin tecelli etmesinde milleti temsilen savunma ve sav makamını icra eden avukatın tüm Adliyelerde bulunan Adalet Komisyonlarında temsili sağlanmalıdır. Özellikle televizyon yayınlarında avukatı olmaksızın şüphelinin ifadesinin alınmasının hukukun temel kuralı dikkate almayarak, ifadeye avukatın katılmasının istisna olduğunu gösteren veya avukatı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı yayın ve sahneler RTÜK tarafından engellenmelidir. Adaletin tecellisi için çalışan avukatlık mesleğine ve saygınlığına karşı hemen hemen her gün bir saldırıda bulunulur ve bu meslek yaşayamayacak hale gelirse vatandaşın da 'hak ve hukukunu savunma' imkânı kalmayacaktır. Unutulmamalıdır ki, Avukatlık mesleği yargılamanın asli unsurudur. Avukat olmazsa adalet de olmaz!" şeklinde konuştu.