Aziz şehitlerimiz Tokat’ta anıldı

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi yıl dönümünde Tokat'ta Şehitler Anma Programı düzenlendi. Saat 10.00'da Tokat Şehitliği'ne çelenk sunulması ile başlayan program Ali Paşa Camisinde Mevlid-i Şerif programı, daha sonra Tokat Valiliğinde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni ile devam eti.

Tokat Şehitliğindeki anma töreni Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Garnizon ve 48. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit , Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Demirel sırasıyla Anıt'a çelenk sundu.

Aziz Şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamına binaen mesajı okundu.

"PİYADE YÜZBAŞI YUSUF KAZANCI: ŞEHİTLERİMİZİN AZİZ HATIRASI YAŞATILACAKTIR"

Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı ise 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görevli Piyade Yüzbaşı Yusuf Kazancı yaptı. Piyade Yüzbaşı Yusuf Kazancı konuşmasında; "Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak maksadıyla bugün buradayız. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp 'Oğul! Seni yetiştirdim. Hizmet eyle vatana. Ak sütümü helal etmem saldırmazsan düşmana diyerek cepheye uğurlayan cefakar anaların ve analarının elini öperek 'Hakkını helal et şefkatli anam. Canım feda olsun kutsal vatan' sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçiğin, tarih sahnesine çıkan ebedi Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Ulusumuzun var oluşunun, birlik ve beraberliğin ölümsüz sembolü olan şehitlerimizin manevi varlığı tarih ve millet bilincimizin korunmasında ve sahip olduğumuz yüce değerlerin genç nesillere aktarılmasında en değerli hazinedir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır" diye konuştu.

"GAZİ İBRAHİM GÜLEÇ: ÇANAKKALE OMUZ OMUZA MÜCADELENİN ADIDIR"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç ise "Bugün Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günüdür. Çanakkale Zaferi kadınıyla, erkeğiyle genciyle, yaşlısıyla bir milletin omuz omuza vererek üstlendiği büyük mücadelenin adıdır. Çanakkale, ismini sevgili Peygamberimizden alan kahraman Mehmetçiğin imanından aldığı güçle bütün dünyaya 'Çanakkale geçilmez!' diye haykırdığı tertemiz alnından vurulup toprağa düştüğü yerdir. Yüreği sarsılmaz bir imanla dolu olanların, kalbi vatan aşkıyla çarpanların 7 düvele karşı bütün yokluk ve imkansızlıklara karşı kazanıldığı zaferdir. Tarih tarih olalı böyle bir savunma muhaberesi kaydetmemiştir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar küçük bir yarım ada üzerinde 1 milyona yakın bir insan kitlesinin kullanıldığı görülmemiş ve duyulmamıştır. Görev orada savaşan komutan ve askerler için bitmiştir. Ancak bizler için yeni başlamaktadır. Herkes şunu çok iyi bilsin ki; Çanakkale topraklarında kanlarını akıtanlar ölmek için ölmediler. Şehitleri şehit yapan ölümleri değil, ölüm sebepleridir. Şehitlerimiz hep bu tarih, bu namus ve bu vatan için şehit oldular. Onların kan borcunu sonuna kadar ödemek zorundayız" diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN KABİRLERİNE KIRMIZI KARAFİLLER BIRAKILDI

Konuşmaların ardından Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından aziz şehitlerimiz için dua yapıldı.

ŞEHİT YAKUP AKDAĞ'IN BABASI VE DEDESİ DE ORADAYDI

2017 yılında Siirt'in Baykan İlçesinde seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın babası Zekeriya Akdağ ile dedesi Mehmet Akdağ da bu anlamlı günde şehit Yakup Akdağ'ın kabri başında idi. 2017 yılında şehit verdikleri evlatları için dua eden Akdağ ailesinin fertlerine Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu dua ile eşlik ederek şehit kabrine kırmızı karanfil bıraktı.

PROTOKOL TÖRENDE HAZIR BULUNDU

Törene Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Vedat Türkmen, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Kadim Durmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit , Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ve vatandaşlar katıldı.