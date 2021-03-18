Bağdat Caddesi'nde akılalmaz kaza! Lüks cip böyle yan yattı!

ŞOKA GİREN SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken uzun süre kazanın şokunu üstünden atamadı. Gözyaşlarına boğulan sürücüyü çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Kaza nedeniyle sokak bir süre trafiğe kapandı.

İstanbul Bağdat Caddesi'nde devrilen lüks cipin kadın sürücüsü gözyaşlarına boğuldu | Video

Kazayı gören Yurtseven Korkmaz, "Süratli bir şekilde geliyordu. Virajı alamayarak yan yattı. Hemen yardıma koştuk. Arkadaşla birlikte araçta sıkışan hanımefendiyi dışarı çıkardık. Polis ve sağlık ekiplerini aradık." diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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