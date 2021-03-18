Başkan Mesut Üner “Çanakkale Zaferimiz eşsiz bir kahramanlık destanıdır”

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü nedeniyle Çatalca'da kutlama ve anma programları düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ardından İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Garnizon Komutanı İkmal Binbaşı Hakan Ergün, Belediye Başkanı Mesut Üner ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam etti.





Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen tören ise ilçe okulları öğrencilerinin hazırladıkları programlarla gerçekleşti. Program sonunda Çanakkale Zaferi ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.



Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner günün önemine dair "Çanakkale Zaferi kahraman ecdadımızın vatan topraklarımızı ve bağımsızlığımızı korumak uğruna on binlerce şehit vererek elde ettiği tarihe yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen Aziz Şehitlerimizin sayesinde bizler, bir asırdır bu topraklar üzerinde güvenle yaşamaktayız. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum" sözleriyle Çanakkale Zaferimizin 106.yıl dönümünü kutladı.