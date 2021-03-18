Başkandan Endonezyalı turistlere geçmiş olsun ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ve dönüş yolunda midibüsün kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan Endonezyalı turistleri hastanede ziyaret etti.

Turistlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Erciyes yolunda kaza geçiren Endonezyalı turistlerin sağlık durumlarını öğrenmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için hastane ziyaretlerinde bulunduk. Şükürler olsun ki Kayseri'mize gelen misafirlerimizin sağlık durumlarında endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu.