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Giriş Tarihi: 18.3.2021 12:24 Son Güncelleme: 18.3.2021 12:24

Başkandan Endonezyalı turistlere geçmiş olsun ziyareti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Başkandan Endonezyalı turistlere geçmiş olsun ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nden Nevşehir’e dönüş yolunda midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Endonezyalı turistlere hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ve dönüş yolunda midibüsün kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan Endonezyalı turistleri hastanede ziyaret etti.

Turistlere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Erciyes yolunda kaza geçiren Endonezyalı turistlerin sağlık durumlarını öğrenmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için hastane ziyaretlerinde bulunduk. Şükürler olsun ki Kayseri'mize gelen misafirlerimizin sağlık durumlarında endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu.

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Başkandan Endonezyalı turistlere geçmiş olsun ziyareti
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