Bebeğe Korona cezasına mahkeme 'dur' dedi!

İstanbul'da COVİD-19 tedbirleri kapsamında denetime çıkan Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilginç bir para cezası uyguladı. Sağlık görevlileri, COVİD-19 virüsü taşıyan ya da temaslı olan kişilerin ikametinde olup olmadığını kontrol ettikleri sırada bir adreste ailenin bulunmadığı belirledi. Adreste inceleme yaptığını belirten sağlık görevlileri, ikamette oturan aileye 1593 Sayılı Umumi Hıfssızsıha Kanununun 282 maddesi gereği 3 bin 150 lira para cezası kesti.

29 AYLIK BEBEĞE PARA CEZASI KESTİLER

Sağlık görevlilerinin uyguladığı idari para cezasının ardından aile, adreslerine ulaşan tebligatla şoke oldular. Kesilen para cezasında 29 aylık İ.Ç. isimli kız çocuklarının da ceza kapsamında değerlendirildiğini farkeden aile, ceza kesilen adresin de kendilerine ait olmadığını anladı. Para cezası kesilen adres Bayrampaşa ilçesi sınırlarında yer almasına rağmen Esenyurt ilçesinde yaşayan aile izolasyon kurallarına uymadığı gerekçesiyle idari para cezasına mahkum edildi.

AİLE CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Aile, cezaya itiraz etmek için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulundu. Küçük bebeğin babası Murat Ç. tarafından hakimliğe sunulan itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "23 Kasım 2020 tarihinde Bayrampaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Umumi Hıfzıssıha kanunu çerçevesinde 29 aylık bebeğimize 3 bin 150 liralık para cezası kesildi. İkamet adresimiz Esenyurt ilçesinde bulunmasına rağmen ve güvenlik kameralarıyla sabit olmak üzere kızımız evden hiç çıkmadı. Bu nedenle kesilen cezanın iptal edilmesini istiyoruz."

BEBEĞE PARA CEZASI SULH CEZA'DAN DÖNDÜ

İtirazı değerlendirien nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sağlık görevlilerinin para cezasını kestiği adresin kendi görev alanları içerisinde olmadığını tespit etti. Hakimlik ayrıca 29 aylık bebeğe kesilen para cezasının kurallara aykırı olduğunu, 15 yaşın altında bulunan bireylere cezai yaptırımın bulunmadığını ifade ederek uygulanan para cezasını iptal etti. Hakimlik usulsüz para cezası kesen görevliler hakkında soruşturma yapılması için Bayrampaşa Kaymakamlığı'na ihbarda bulundu.