Bir destandır Çanakkale’ şiir yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün ise konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin üzerinden bin yıl da geçse Çanakkale ruhu hep yaşayacaktır diyerek bu tür programlarla Çanakkale ruhunun geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin ruhlarına nakşetmeliyiz" diye konuştu.Programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' Çanakkale Zaferi temalı şiir yarışmasın kazananları da ödüllerini aldıYarışmada Eyyübiye Ulucanlar Ortaokulu öğrencisi Büşra Çoban birinci olarak 3 bin TL ödül kazanırken Karaköprü Alibaba İlköğretim Okulu öğrencisi Ceylinnaz Güneş ikincilik elde ederek 2 bin TL ödül kazandı. Siverek Karacadağ İlköğretim Okulu Besra Yarat ise seslendirdiği şiirle üçüncü olarak bin TL ödüle layık görüldü. Yarışmada Abdülkadir Karahan İlkokulu öğrencisi Mehmet Ataş ise Jüri özel ödülü almaya hak kazandı. Kazananlara ödülleri protokol tarafından verildi.