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Giriş Tarihi: 18.3.2021 21:54

Bir destandır Çanakkale’ şiir yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Bir destandır Çanakkale’ şiir yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi,  anma günü dolayısıyla Şair Nabi Kültür Merkezinde bir anma programı düzenledi.Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Gençlik Korosu tarafından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Anma programında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili : “Tarih sahnesinde müstesna bir yere ve değere sahip olan ve bundan 106 yıl önce zaferle sonuçlanan Çanakkale Zaferi, tarihimizin dönüm noktalarından birisidir. Çanakkale ruhu,  “Ana ben gidiyorum düşmana karşı...” diyerek okulu bırakan, yuvasından ayrılan liselilerin çoğunun dönmediği, diploma yerine şehitlik unvanını kazandıkları cesaretin ve özverinin simgesidir. Çanakkale ruhu, köklü bir milletin, asil bir halkın bütün dünyayı şaşkına çeviren mücadelesidir” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Ürün ise konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin üzerinden bin yıl da geçse Çanakkale ruhu hep yaşayacaktır diyerek bu tür programlarla Çanakkale ruhunun geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin ruhlarına nakşetmeliyiz" diye konuştu.

'BİR DESTANDIR ÇANAKKALE' ŞİİR YARIŞMASININ KANANLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI
Programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Bir Destandır Çanakkale' Çanakkale Zaferi temalı şiir yarışmasın kazananları da ödüllerini aldıYarışmada Eyyübiye Ulucanlar Ortaokulu öğrencisi Büşra Çoban birinci olarak 3 bin TL ödül kazanırken Karaköprü Alibaba İlköğretim Okulu öğrencisi Ceylinnaz Güneş ikincilik elde ederek 2 bin TL ödül kazandı. Siverek Karacadağ İlköğretim Okulu Besra Yarat ise seslendirdiği şiirle üçüncü olarak bin TL ödüle layık görüldü. Yarışmada Abdülkadir Karahan İlkokulu öğrencisi Mehmet Ataş ise Jüri özel ödülü almaya hak kazandı. Kazananlara ödülleri protokol tarafından verildi.

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Bir destandır Çanakkale’ şiir yarışmasının kazananları ödüllerini aldı
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