Bitlis’te Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü kutlandı

Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Bitlis İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri ve askeri erkanlar katıldı.

Tören, şehitlik anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanının günün anlam ve önemini belirten mesajların okunmasının ardından İl Müftüsü Faysal Geylani şehitler için dua etti. Askerler tarafından saygı atışı yapıldıktan sonra program şehit mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.