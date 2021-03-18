Bozkır Kırşehir’de orman varlığı yüzde 100 arttı

Dünyamızın en önemli yenilenebilir doğal varlıklarından biri olan ormanlara gerekli değerin verilmesi amacıyla kutlanan Orman Haftası dolayısıyla açıklama yapan Kırşehir Orman İletme Müdürü Reşat Karaca, ormanların doğal afetlerin önlenmesinde ve günlük yaşamda büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Karaca, "Bugünkü resmi rakamlara göre son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın 2007 yılında ilan ettiği seferberlikle başlayan yoğun ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları neticesinde ülkemizde ve dünyada orman varlığımızı % 26'lardan % 28'lere kadar çıkararak dünyada orman varlığını artıran 4. ülke olduk."

KIRŞEHİR'E 30 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

"Bu kapsamda 2002'den günümüze kadar ilimizde yapılan çalışmalarla yaklaşık 30 milyon fidan dikilerek 260.000 dönüm orman alanı oluşturularak orman bakımından çok fakir olan ilimizin orman varlığını % 100 artırarak % 3.5'ten % 7'lere çıkarttık.

Orman alanlarımızı yönetirken bu alanlara bağlı yaşayan orman köylümüzü de ihmal etmedik, orman köylüsünün kalkınması, refahın artırılması için değişik projelerle destekledik. Kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, orman ağaç sevgisini ve bilincini vermek için sorumluluk üstlenmeli "Yarın Kıyametin Kopacağını Bilseniz Bile Elinizdeki Fidanı Dikin" anlayışı ile hareket eden bir neslin temsilcileri olarak ağaç sevgisi, doğaya saygılı, çevre bilinci gelişmiş nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamalıyız." dedi.