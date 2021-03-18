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Giriş Tarihi: 18.3.2021 14:22

Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı

'nin Bünyan ilçesinde18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ınc yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Bünyan Şehitliğinde düzenlenen törene Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,şehit yakınları ve ilçe protokolü katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan tarafından tüm şehitlerimiz için dua edildi. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun," 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106.yıl dönümünde, "Çanakkale geçilmez" diyerek göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin'de, " Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

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Bünyan'da şehitler dualar ile anıldı
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